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Більшість українців проти легалізації казино та проституції

Новини » Суспільство     14.04.2020 - 18:54
Більшість українців проти легалізації казино та проституції
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Найменше українці підтримують створення ринку сексуальних послуг

Економічна криза не вплинула на настрої українців: більшість громадян проти легалізації грального бізнесу та створення ринку сексуальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проходило 10-12 квітня. Проти легалізації проституції в Україні, як методу для додаткового наповнення бюджету під час кризи, висловилися 65% громадян. Підтримали дану ідею 24% українців. Ще 12% респондентів не змогли визначитися з відповіддю. Примітно, що найбільше противників даної ініціативи серед жінок - 75%.

Трохи більше половини українців - 55% - також не згодні на легалізацію казино. Підтримують таку ідею 33% опитаних, 12% не змогли визначитись.Більшість українців проти легалізації казино та проституції

Фото: опитування українців відбувалось 10-12 квітня (ratinggroup.ua)

Найбільше підтримки серед українців викликала ініціатива щодо легалізації виробництва та обігу марихуани у медичних цілях. Проти - менше половини опитаних, 49%. За таку ідею виступають 39% громадян. Ще 12% не визначились із відповіддю.

Зазначимо, у грудні 2019 року проти легалізації грального бізнесу виступали 56% українців. Законні азартні ігри підтримували 19% громадян.

Нагадаємо, з 20 грудня в Україні припинили діяльність понад 6 тисяч гральних закладів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у разі прийняття законопроекту "Про гральний бізнес" в Україні, бюджет держави може отримати не менше 9 мільярдів гривень.

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