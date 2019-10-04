Большинство украинцев против азартных игр в любой форме

Фото: игровые автоматы (unsplash.com)

К играм на деньги отрицательно относятся 85% граждан

Большинство украинцев (64%) отрицательно относятся к азартным играм, которые не предусматривают денежных ставок или выигрышей, положительно - 28%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 85% респондентов отрицательно относятся к азартным играм на деньги, положительно - 10%.

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

Чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на игровых автоматах, столько же - в карты на деньги, каждый шестой - в интернет казино, каждый десятый - в казино.

Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть - не верит организаторам таких игр.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 27-30 сентября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде принять законы о легализации игорного бизнеса.

Напомним, Кабинет министров 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Законопроект определяет специальные игорные зоны для деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игровой зоной является территории гостиниц категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд.