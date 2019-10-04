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Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 22:00
Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі
Фото: ігрові автомати (unsplash.com)

До ігор на гроші негативно ставляться 85% громадян

Більшість українців (64%) негативно ставляться до азартних ігор, які не передбачають грошових ставок або виграшів, позитивно - 28%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 85% респондентів негативно ставляться до азартних ігор на гроші, позитивно - 10%.

Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі

Більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п'ять років, у той же час 3% опитаних часто грали, 9% - кілька разів, 3% - один раз.

Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі

Найчастіше вони грали у лотереї (31%) і робили ставки в букмекерських конторах (29%). Чверть грали на ігрових автоматах, стільки ж - в карти на гроші, кожен шостий - в інтернет казино, кожен десятий - в казино.

Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі

Серед людей, які не грали в азартні ігри, найбільш поширеним є твердження, що гроші потрібно заробляти, а не вигравати (48%), третина - не вірить організаторам таких ігор.

Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27-30 вересня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив Верховній раді прийняти закони про легалізацію грального бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 вересня схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Законопроект визначає спеціальні гральні зони для діяльності казино і залів ігрових автоматів. Так, для розміщення казино спеціальною ігровою зоною є території готелів категорії "п'ять зірок", а для залів ігрових автоматів - території готелів категорії від трьох до п'яти зірок.

Більшість українців проти легалізації грального бізнесу в будь-якій формі Ставки зроблені: як у Кабміні планують виводити гральний бізнес з "тіні"
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