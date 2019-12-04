Большинство украинцев поддерживают проведение переписи населения

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Граждане хотели бы знать точные цифры

Подавляющее большинство украинцев (79%) считают необходимым проведение всеукраинской переписи населения, противоположной точки зрения придерживается 14% опрошенных, а еще 7% - не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По мнению украинцев, главной причиной сокращения численности населения является снижение рождаемости из-за низкого уровня жизни населения (57%).

Далее следуют такие факторы, как следствие государственной социальной политики (23%) и трудовая миграция (21%).

Также, по мнению респондентов, на снижение численности населения повлияли увеличение числа тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья (16%), снижение значимости ценности семьи для молодого поколения (14%) в сочетании с распространением "западной" модели семьи (9%), увеличение уровня смертности (12%) и последствия неблагоприятной демографической ситуации в предыдущие годы (9%).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2020 год Кабинет министров заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предусмотрены в объеме 3,44 млрд грн, в том числе капитальные расходы - 1,59 млрд грн.

В то же время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство Украины планирует провести электронную перепись населения. По его словам, это поможет снизить в бюджете на 2020 год расходы на перепись с запланированных 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн. При этом Дубилет отметил, что в дальнейшем будет возможность сэкономить еще до 1 млрд грн.