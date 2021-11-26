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Большинство украинцев хотят суда над организаторами Голодомора и выплаты компенсаций

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 13:46
Большинство украинцев хотят суда над организаторами Голодомора и выплаты компенсаций Фото: компенсации жертвам Голодомора должна платить Россия, считают украинцы (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году большинство украинцев (61%) поддерживают идею проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 годов. Инициативу компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям поддерживают 78% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство украинцев хотят суда над организаторами Голодомора и выплаты компенсаций

Как отмечают социологи, уровень поддержки идеи проведения суда растет: в 2008 - 37%, 2018 - 48%, 2021 - 61%. Также положительную динамику имеет уровень поддержки инициативы по компенсациям: в 2008 - 46%, 2018 - 63%, 2021 - 78%.

Большинство украинцев хотят суда над организаторами Голодомора и выплаты компенсаций

До 43% выросло число тех, кто считает, что выплачивать компенсации должна Россия (в 2018 - 31%). Также выросло и число тех, кто считает, что финансовые обязательства должны нести государство Украина (2018 - 10%, 2021 - 18%), или Организация объединенных наций (2018 - 12%, 2021 - 17%).

Большинство украинцев хотят суда над организаторами Голодомора и выплаты компенсаций

Чаще всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина - 44% и в целом центральное руководство СССР - 41%. Еще 17% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% - на высшее руководство Советской Украины. Только 3% отметили, что в Голодоморе виновны украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезисы о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10%.

Большинство украинцев хотят суда над организаторами Голодомора и выплаты компенсаций

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 19-21 ноября 2021 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Напомним, в ноябре 2019 года 82% граждан считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

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