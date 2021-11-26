Більшість українців хочуть суду над організаторами Голодомору та виплати компенсацій

У 2021 році більшість українців (61%) підтримують ідею проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 років. Ініціативу надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям підтримують 78% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Як зазначають соціологи, рівень підтримки ідеї проведення суду зростає у 2008 - 37%, 2018 - 48%, 2021 - 61%. Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо компенсацій: у 2008 - 46%, 2018 - 63%, 2021 - 78%.

До 43% зросла кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсації має Росія (у 2018 - 31%). Також зросла і кількість тих, хто вважає, що фінансові зобов’язання мають нести держава Україна (2018 - 10%, 2021 - 18%), або Організація об’єднаних націй (2018 - 12%, 2021 - 17%).

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Йосипа Сталіна - 44% та загалом центральне керівництво СРСР - 41%. Ще 17% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% - на вище керівництво Радянської України. Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 19-21 листопада 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.