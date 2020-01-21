Большинство украинцев хотят слышать от госслужащих только государственный язык

Абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% - безусловно согласны и 24% - скорее согласны). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

dif.org.ua

По данным опроса, в том, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласны 81% граждан (55% - "безусловно" и еще 26% - "скорее, да").

dif.org.ua

Кроме того, большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ по крайней мере половина контента должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее, да).

dif.org.ua

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев (69%) считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%).