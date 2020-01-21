Більшість українців хочуть від держслужбовців виключно державну мову

Абсолютна більшість українців (80%) згодна з тим, що всі керівники держави та державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою (56% - безумовно згодні та 24% - скоріше згодні). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

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За даними опитування, у тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (55% - "безумовно" і ще 26% - "скоріше, так").

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Крім того, більшість громадян (79%) вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно і ще 26% - скоріше, так).

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Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (69%) вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба - зі зброєю (64%).