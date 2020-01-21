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Почти 70% граждан хотят видеть украинский язык единственным государственным

Новости » Политика     21.01.2020 - 13:22
Почти 70% граждан хотят видеть украинский язык единственным государственным
Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Русский язык может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть украинский

Большинство украинцев (69%) считают, что русский язык должен оставаться единственным государственным. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15% респондентов, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%.

Почти 70% граждан хотят видеть украинский язык единственным государственным

dif.org.ua

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведено с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%). Кроме того к составляющим патриотизма относят воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56%), знание истории своей страны, ее культуры (51%).

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан предложил региональный статус для русского языка на Донбассе. При этом Богдан выступил против второго государственного языка.

Украинцы назвали основные составляющие патриотизма Предложения по изменению закона о языке в Раду не поступали, - Разумков
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