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Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Новости » В мире     14.01.2020 - 15:17
Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон направил письмо с отказом первому министру Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Джонсона, 14 января он направил соответствующее письмо первому министру Шотландии Николе Стерджен.

"Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 год годом роста и возможностей для всей Великобритании", - написал Джонсон.

Также в письме премьер Британии заявил, что проведение референдума лишь продолжит политическую стагнацию Шотландии.

Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Напомним, ранее сообщалось, что первый министр Шотландии Никола Стерджен до 25 декабря планировала обратиться к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии. По ее словам, британское правительство "не имеет права" блокировать запрос Шотландии.

При этом правительство Джонсона после победы в выборах заявило, что не будет поддерживать проведение референдума о независимости Шотландии. В заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека говорилось, что Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

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