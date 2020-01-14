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Шотландия вынесет в парламент вопрос о независимости несмотря на отказ Лондона

Новости » В мире     14.01.2020 - 17:31
Шотландия вынесет в парламент вопрос о независимости несмотря на отказ Лондона
Фото: Никола Стерджен (ЕPA)

Стерджен назвала неразумной позицию Лондона

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство в январе планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выходе страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона. Об этом Стерджен заявила на своей странице в Twitter.

При этом первый министр Шотландии назвала отказа Лондона от проведения референдума о независимости Шотландии неразумной и разрушительной позицией. Соответствующее заявление она сделал в ответном письме премьер-министру Борису Джонсону.

"Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость. Помимо того, что позиция (Великобритании - ред.) неразумна, она полностью разрушительна. Проблема британского правительства заключается в том, что, чем дольше они пытаются препятствовать референдуму, тем больше это демонстрирует, что вестминстерское содружество - это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости", - написала Стерджен.

Напомним, 14 января Джонсон отправил Стерджен официальное письмо, в котором отказал Шотландии в проведении референдума о независимости. По его словам, проведение референдума лишь продолжит политическую стагнацию Шотландии.

Ранее Стерджен планировала обратиться к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии. Она отметила, что британское правительство "не имеет права" блокировать запрос Шотландии.

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