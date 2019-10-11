Большинство областей уже получили тепло, - Минрегионстрой

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тепло в госучреждениях появилось в 18 областях

В пятницу, 11 октября, в 18 областях и Киеве началось отопление объектов социальной сферы, а в 8 областях началась подача тепла в жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегионстроя.

Как отмечается, лучшая ситуация с подачей тепла в образовательных и медицинских учреждениях наблюдается в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.

Подача тепла в жилые дома начата в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ровенской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.

В Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях подачу тепла не начали даже для госучреждений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона. В частности, глава государства отметил проблемы с отопительным сезоном в Львовской области.

Ранее сообщалось, что 11 октября во Львове прекратили подачу тепла в объекты социальной инфраструктуры якобы из-за улучшения погодных условий, которые ожидаются в ближайшие дни.

Также РБК-Украина сообщало, что АМКУ будет штрафовать теплопоставщиков за срыв отопительного сезона. Речь идет о компаниях-монополистах.

Отметим, ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября. Однако дата может поменяться, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла.