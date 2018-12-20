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Большинство клубов УПЛ проголосовало против расширения чемпионата

Новости » Спорт    20.12.2018 - 12:22
Большинство клубов УПЛ проголосовало против расширения чемпионата
Фото: иллюстрированное изображения (upl.ua)

Идею с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба

Большинство клубов украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами. Об этом в Twitter сообщает FootballHub‏.

Идею с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: львовские "Карпаты", киевское "Динамо" и одесский "Черноморец".

Отметим, на повторное собрание клубов УПЛ не явилась луганская "Заря".

Напомним, две недели назад решить вопрос с форматом УПЛ не удалось из-за отсутствия кворума.

Также на сегодняшнем собрании по инициативе "Олимпика" рассмотрят вопрос доверия главе комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранке. В этом вопросе донецкий клуб не поддержали только "Ворскла" и "Арсенал-Киев".

Кроме того, рассмотрят просьбу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 22 тура УПЛ для подготовки национальной команды к матчам квалификации Евро-2020.

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