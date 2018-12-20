Большинство клубов УПЛ проголосовало против расширения чемпионата

Идею с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба
Большинство клубов украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами. Об этом в Twitter сообщает FootballHub.
Идею с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: львовские "Карпаты", киевское "Динамо" и одесский "Черноморец".
BREAKING— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 20, 2018
Більшість клубів УПЛ підтримує чемпіонат із 12 командами.
За 16 виступили @FCKarpatyLviv, @DynamoKyiv і Чорноморець. pic.twitter.com/OoYbAywBmE
Отметим, на повторное собрание клубов УПЛ не явилась луганская "Заря".
Напомним, две недели назад решить вопрос с форматом УПЛ не удалось из-за отсутствия кворума.
Также на сегодняшнем собрании по инициативе "Олимпика" рассмотрят вопрос доверия главе комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранке. В этом вопросе донецкий клуб не поддержали только "Ворскла" и "Арсенал-Киев".
Кворум на зборах УПЛ зібрався— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 20, 2018
Немає представників Зорі
Олімпік підготував документи із своєї справи
Але для них зняття з посади Франческо Баранки - не приорітет pic.twitter.com/ORgR04CmP5
Кроме того, рассмотрят просьбу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 22 тура УПЛ для подготовки национальной команды к матчам квалификации Евро-2020.