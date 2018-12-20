Більшість клубів УПЛ проголосували проти розширення чемпіонату

Ідею з поверненням до формату з 16 учасниками підтримали тільки три клуби
Більшість клубів української Прем'єр-ліги проголосували за збереження чинного формату змагань з 12 командами. Про це в Twitter повідомляє FootballHub.
Ідею з поверненням до формату з 16 учасниками підтримали тільки три клуби: львівські "Карпати", київське "Динамо" і одеський "Чорноморець".
BREAKING— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 20, 2018
Більшість клубів УПЛ підтримує чемпіонат із 12 командами.
За 16 виступили @FCKarpatyLviv, @DynamoKyiv і Чорноморець. pic.twitter.com/OoYbAywBmE
Зазначимо, на повторні збори клубів УПЛ не з'явилася луганська "Зоря".
Нагадаємо, два тижні тому вирішити питання з форматом УПЛ не вдалося через відсутність кворуму.
Також на сьогоднішньому зібранні з ініціативи "Олімпіка" розглянуть питання довіри главі комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо бублика. У цьому питанні донецький клуб не підтримали тільки "Ворскла" і "Арсенал-Київ".
Кворум на зборах УПЛ зібрався— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 20, 2018
Немає представників Зорі
Олімпік підготував документи із своєї справи
Але для них зняття з посади Франческо Баранки - не приорітет pic.twitter.com/ORgR04CmP5
Крім того, розглянуть прохання головного тренера збірної України Андрія Шевченка про перенесення 22 туру УПЛ для підготовки національної команди до матчів кваліфікації Євро-2020.