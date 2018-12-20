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Більшість клубів УПЛ проголосували проти розширення чемпіонату

Новини » Спорт    20.12.2018 - 12:22
Більшість клубів УПЛ проголосували проти розширення чемпіонату
Фото: ілюстроване зображення (upl.ua)

Ідею з поверненням до формату з 16 учасниками підтримали тільки три клуби

Більшість клубів української Прем'єр-ліги проголосували за збереження чинного формату змагань з 12 командами. Про це в Twitter повідомляє FootballHub.

Ідею з поверненням до формату з 16 учасниками підтримали тільки три клуби: львівські "Карпати", київське "Динамо" і одеський "Чорноморець".

Зазначимо, на повторні збори клубів УПЛ не з'явилася луганська "Зоря".

Нагадаємо, два тижні тому вирішити питання з форматом УПЛ не вдалося через відсутність кворуму

Також на сьогоднішньому зібранні з ініціативи "Олімпіка" розглянуть питання довіри главі комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо бублика. У цьому питанні донецький клуб не підтримали тільки "Ворскла" і "Арсенал-Київ".

Крім того, розглянуть прохання головного тренера збірної України Андрія Шевченка про перенесення 22 туру УПЛ для підготовки національної команди до матчів кваліфікації Євро-2020.

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