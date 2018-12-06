Ряд клубов не явились на собрание о возможном расширении УПЛ

Фото: иллюстрированное изображение (upl.ua)

Заседание перенесли на 20 декабря

Сегодня, 6 декабря, в Доме футбола должны были состояться собрание участников УПЛ, где планировалось обсуждение и принятия решения о возможном расширении чемпионата с 12 до 16 команд. Однако, как сообщается на сайте УПЛ, заседание не состоялось в связи с отсутствием кворума.

Отмечается, что на сборы явились 6 клубов при необходимых 8. По информации журналиста телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса, на заседании присутствовали представители "Динамо", "Зари", "Арсенала-Киев", "Олимпика", "Карпат" и "Десны".

Окрім Динамо, Зорі, Арсеналу, Олімпіка і Карпат, на засіданні був ще представник від Десни. Але усе одно це не кворум, який передбачає наявність щонайменше 8 клубів. Засідання щодо розгляду можливості розширення УПЛ перенесли на 20 грудня. — Igor Burbas (@iburbas) December 6, 2018

Также на собрании должны были обсудить вопросы, связанные с борьбой с договорными матчами в Украине. В результате заседание перенесли на 20 декабря.

FootballHub в Twitter сообщает, что президент УПЛ Томас Гримм заверил, что все клубы обещали присутствовавть собрании.

Грає музика [підманула, підвела]

Грімм запевняє, що всі клуби обіцяли бути на зборах...

Але щось пішло не так pic.twitter.com/25RWGGrZ2P — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 6, 2018

Напомним, решение о расширении высшего украинского дивизиона должно было рассматриваться в начале ноября, однако было решено продолжить работу над этим вопросом.