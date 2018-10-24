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Украинцы назвали основные угрозы для страны

Новости » Общество    24.10.2018 - 13:09
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Украинцы опасаются экономического кризиса больше, чем полномасштабного вторжения России

Большинство граждан (62,1%) считают, что для Украины существуют реальные и достаточно серьезные угрозы, еще 21,4% считают эти угрозы вероятными, 6,8% убеждены, что на самом деле никаких серьезных угроз для Украины нет, а 9,7% затрудняются с ответом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Украинцы назвали основные угрозы для страны

Самой большой угрозой украинцы считают экономический упадок, серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).

Захвата Украины или части территории Россией опасаются 30,9% респондентов, распада Украины на несколько частей или отделения от Украины части ее территорий - 28,1%.

Украинцы назвали основные угрозы для страны

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии 16-28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Всего опрошен 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2018 года около половины украинцев (52%) готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

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