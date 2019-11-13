Большинство фракций Рады предлагают отложить проект о рынке земли

Большинство фракций Верховной рады Украины предлагают отложить законопроект о рынке земли. Об этом представители фракций заявили с трибуны парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за исключением фракции "Слуга народа" большинство политических сил в Раде заявили, что не будут голосовать за открытие рынка земли.

Во время выступлений представителей фракций против законопроекта о рынке земли выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кроме того, депутатская группа "За будущее" тоже высказалась против проекта. Не поддержали законопроект и отдельные депутаты-мажоритарщики.

Напомним, ранее представительство ЕС в Украине выступило с заявлением, что Евросоюз поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны.

По данным опроса Центра Разумкова, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.