Більшість американців назвали винним у "шатдауні" Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

33% обвинувачують демократів у Конгресі

47% американців звинувачують у частковому припиненні роботи уряду США ("шатдаун") президента країни Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, опублікувані Reuters.

Як зазначається, 47% вважає відповідальним за "шатдаун" президента Трампа.

Разом з тим, 33% обвинувачують демократів у Конгресі і всього 7% вважає винними у припиненні роботи уряду конгресменів-республіканців.

Окрім того, як показують результати дослідження, 35% американців підтримують включення коштів на побудову стіни на кордоні з Мексикою до бюджету і 25% підтримують припинення президентом США роботи уряду.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Пізніше стало відомо, що так званий "шатдаун" продовжиться, ймовірно, до 2 січня 2019 року, оскільки обидві палати Конгресу не ухвалили бюджет.