В США правительство частично приостановит работу 22 декабря

Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Сенат прекратил обсуждение финансирования пограничной безопасности

Правительство Соединенных Штатов Америки частично приостановит работу в полночь (7:00 по Киеву) в субботу, 22 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно телеканалу, в 2018 году правительство США впервые за 40 лет трижды приостанавливало работу. В этот раз - из-за отсутствия соглашения между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом по финансированию обеспечения безопасности на границе.

Сенат прекратил обсуждение финансирования пограничной безопасности, в частности стены на границе США и Мексики, таким образом обеспечив частичную приостановку работы некоторых федеральных ведомств.

Обе палаты смогут вновь приступить к обсуждениям только после 12:00 (19:00 по Киеву) в субботу, 22 декабря.

Напомним, ранее Сенат США проголосовал за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года, который должны были рассмотреть в Палате представителей США, после чего документ должен был поступить на подпись президенту Дональду Трампу.

Также сообщалось, что в случае неподписания бюджета президентом до 21 декабря 2018 года федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого финансирования.