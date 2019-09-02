В большинстве регионов Украины завтра ожидается дождь и грозы

Погода в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Непогода обойдет стороной восточные области

Во вторник, 3 сентября в большинстве регионов Украины пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Дожди и грозы ожидаются на западе, юге, в центре и частично на севере.

"Третьего сентября в западных, Житомирской, Винницкой, днем также местами в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы. В западной части Украины местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что температура ночью составит от +14 до +19 тепла; на побережье морей до +21, в Карпатах и в Луганской области от +9 до +14 тепла; днем от +27 до 32+, в западных областях от +20 до +25, на Волыни и во Львовской области от +14 до +19.

Погода на 3 сентября (facebook.com/ukrgmc.official)

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура нынешнего лета в Киеве составила 21,4 градуса, что на 2,7 градуса превышает климатическую норму. Таким образом, нынешнее лето поделило 6-7 позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украине наблюдается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.