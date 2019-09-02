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У більшості регіонів України завтра очікується дощ і грози

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 22:46
У більшості регіонів України завтра очікується дощ і грози
Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Негода обійде стороною східні області

У вівторок, 3 вересня в більшості регіонів України пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргидрометцентра.

Дощі та грози очікуються на заході, півдні, в центрі і частково на півночі.

"Третього вересня у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень також місцями в Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози. В західній частині України місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м / с; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що температура вночі становитиме від +14 до +19 тепла; на узбережжі морів до +21, у Карпатах і в Луганській області від +9 до +14 тепла; вдень від +27 до 32+, в західних областях від +20 до +25, на Волині та у Львівській області від +14 до +19.

У більшості регіонів України завтра очікується дощ і грозиПогода на 3 вересня (facebook.com/ukrgmc.official)

Раніше повідомлялося, що середньомісячна температура нинішнього літа в Києві склала 21,4 градуса, що на 2,7 градуса перевищує кліматичну норму. Таким чином, нинішнє літо поділило 6-7 позицію з літа 2016 року серед найтепліших в Києві з 1881 року.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні спостерігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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