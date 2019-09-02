Нынешнее лето в Киеве вошло в десятку самых жарких в истории

Фото: лето в Киеве (РБК-Украина)

Лето 2019 года поделилр шестую-седьмую позицию в рейтинге

Среднемесячная температура нынешнего лета в Киеве составила 21,4 градуса, что на 2,7 градуса превышает климатическую норму. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, нынешнее лето поделило шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

По данным климатологов, холоднее всего было среди лета - 11 июля, когда температура под утро опустилась до 11,5 градусов.

Самым жарким оказалось 13 августа, когда температура после полудня поднялась до 35,0 градусов, что стало температурным рекордом нынешнего лета. Дней с жарой, которая превысила 30 градусов, было 22, причем 14 из них - в июне. Прошлым летом таких дней было всего 12, а максимальная температура воздуха не достигла и 33,0 градусов. За лето установлено 13 температурных рекордов - в прошлом году только 2.

По данным обсерватории, нынешний июнь оказался самым теплым за 139 лет наблюдений. Наряду с этим, июль запомнился киевлянам необычно холодной погодой и стал самым холодным в XXI веке, но все же его температура превысила климатическую норму на полградуса.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составила 80% климатической нормы.

"Учитывая глобальное потепление, в этом году метеорологическое лето, которое началось в середине мая, продолжается и закончится только в сентябре", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздух августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.