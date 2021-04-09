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В большинстве регионов в субботу состоится пробное ВНО-2021

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 12:00
В большинстве регионов в субботу состоится пробное ВНО-2021 Фото: завтра состоится пробное ВНО-2021 (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В субботу, 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года. Однако в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Указано, что в пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

  • паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);
  • приглашения-пропуска.

На тестирование с собой стоит взять:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,
  • бутылку с питьевой водой без этикетки,
  • средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В Минобразования обращают внимание, что все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания: они должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

"Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование - 10 или 24 апреля - для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

"Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны 11 апреля, однако призываем тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО", - добавили в МОН.

Напомним, ранее стало известно, что из-за локдауна и ограничений на общественном транспорте Николаевская область переносит пробное ВНО.

Как писало РБК-Украина, школы в Киеве могут завершить этот учебный год для выпускников в апреле из-за подготовки к ВНО.

Также в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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