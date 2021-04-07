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Пробное ВНО из-за локдауна переносится и в Николаевской области

Новина українською → Николаев, Среда 07 апреля 2021 15:49
Пробное ВНО из-за локдауна переносится и в Николаевской области Фото: пробное ВНО в Николаевской области пройдет 24 апреля (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Из-за локдауна и ограничений на общественном транспорте Николаевская область переносит пробное ВНО (Внешнее независимое оценивание). Теперь оно пройдет 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра оценивания качества образования.

Сообщается, что в связи с карантинными ограничениями пробное ВНО в Киеве, Черниговской и Николаевской областях пройдет 24 апреля. В остальных регионах оно пройдет по плану 10 апреля.

При этом для участников пробного ВНО будет доступна загрузка тестовых тетрадей и возможность пройти тестирование дома. Но будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов в специальный сервис для определения результатов пробного ВНО.

Те участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами. Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей - с 24 до 28 апреля.

Результаты пробного ВНО разместят в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что школы в Киеве могут завершить этот учебный год для выпускников в апреле из-за подготовки к ВНО.

Также в Министерстве образования и науки допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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