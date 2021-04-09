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У більшості регіонів у суботу відбудеться пробне ЗНО-2021

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 12:00
У більшості регіонів у суботу відбудеться пробне ЗНО-2021 Фото: завтра відбудеться пробне ЗНО-2021 (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У суботу, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року. Однак у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях воно пройде 24 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Вказано, що до пунктів тестування необхідно з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

  • паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);
  • запрошення-перепустки.

На тестування з собою варто взяти:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,
  • пляшку з питною водою без етикетки,
  • засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

У Міносвіти звертають увагу, що всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

"Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання - 10 чи 24 квітня - для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

"Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні 11 квітня, однак закликаємо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО", - додали у МОН.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через локдаун і обмеження на громадському транспорті Миколаївська область переносить пробне ЗНО.

Як писало РБК-Україна, школи в Києві можуть завершити цей навчальний рік для випускників у квітні через підготовку до ЗНО.

Також у Міносвіти допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.

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