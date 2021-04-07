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Из-за ВНО в Киеве хотят изменить график обучения 11 классов

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 13:01
Из-за ВНО в Киеве хотят изменить график обучения 11 классов Фото: в столице могут изменить график обучения 11 классов из-за ВНО (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Столичным школам предлагают пересмотреть учебные программы для одиннадцатиклассников. Выпускники киевских школ могут завершить этот учебный год в апреле из-за подготовки к внешнему независимому оцениванию.

О таких изменениях говорится в обращении департамента образования Киевской городской госадминистрации.

"Мы предлагаем тем, кто сегодня к этому готов, ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля", - сказано в сообщении.

В обращении подчеркивается, что по школьной программе одиннадцатиклассники до конца учебного года должны осваивать определенные темы, изучать и повторять материал, а на самом деле уже в начале мая они сдают ВНО по всему изученного материала.

При этом в мае вместо учебы школам предлагают проводить 11 классам консультации перед ВНО.

"Мы предлагаем провести учебный процесс в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения уже за пределами родной школы, а дни перед ВНО превратить в дни предметного погружения", - отмечается в сообщении.

В обращении подчеркивается, что таким образом можно уменьшить количество предметов для изучения, учитывая индивидуальную потребность учащихся, и повысить шансы поступления.

В департаменте обращают внимание, что такие изменения не являются обязательными. На новый график перейдут только те учебные заведения, которые уверены, что это посильно для их педагогических коллективов.

Напомним, в Киеве и Черниговской области перенесли проведение пробного ВНО в 2021 году на 24 апреля. На такой шаг пошли из-за карантинных ограничений по общественному транспорту.

Как писало РБК-Украина, в Минобразования уверяли, что в этом году ВНО-2021 пройдет по графику, несмотря на эпидемическую ситуацию в Украине. Однако формат проведения ВНО-2021 могут изменить.

Добавим, в МОН назвали самые популярные предметы на ВНО-2021.

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