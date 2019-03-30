У большинства украинцев уже есть смартфон

В начале 2019 года более половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, еще в 2011 году смартфоном или коммуникатором владели лишь 7% жителей Украины, а в 2013 году - 11%.

Наличие или отсутствие у украинцев смартфона в большей мере обусловлено возрастом и практикой пользования соцсетями, значительно меньше местностью проживания и практически не зависит от пола. Так, среди молодежи до 30 лет смартфоном владеют 92%, а среди представителей поколения "60+" - только 12%. Среди пользователей соцсетей имеют смартфон 88%, а среди не пользователей - 19%. Среди городских жителей владеют смартфонами более половины (58%), а среди сельских - чуть менее половины (48%).

Опрос проводился в период с 13 по 21 февраля 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, количество регулярных интернет-пользователей в Украине в октябре 2018 года составляло 63% населения (20,8 млн человек). По данным опроса Factum Group Ukraine, 70% регулярных пользователей используют для выхода в интернет смартфон.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочитали ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.