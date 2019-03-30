У більшості українців вже є смартфон

На початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, ще в 2011 році смартфоном або комунікатором володіли лише 7% жителів України, а в 2013 році - 11%.

Наявність або відсутність в українців смартфона в більшій мірі обумовлено віком і практикою користування соцмережами, значно менше місцевістю проживання і практично не залежить від статі. Так, серед молоді до 30 років смартфоном володіють 92%, а серед представників покоління "60+" - тільки 12%. Серед користувачів соцмереж мають смартфон 88%, а серед користувачів - 19%. Серед міських жителів володіють смартфонами більше половини (58%), а серед сільських - трохи менше половини (48%).

Опитування проводилося в період з 13 по 21 лютого 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість регулярних інтерне-користувачів в Україні у жовтні 2018 року становило 63% населення (20,8 млн чоловік). За даними опитування Factum Group Ukraine, 70% регулярних користувачів використовують для виходу в інтернет смартфон.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ані бібліотеку, ані книжковий магазин.