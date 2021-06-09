Больших штрафов мало. В Госэкоинспекции рассказали, как противодействовать вырубке лесов

По словам главы ГЭИ, среди наиболее частых нарушений в лесах, которые наносят значительный ущерб окружающей среде:

повреждение деревьев до степени прекращения роста;

захламление леса порубочных остатками;

уничтожение здоровых деревьев вместо сухостойных вследствие нерадивости кадров;

засорение территорий лесов.

Малеваный подчеркнул, что лишь единичные предприятия платят убытки за указанные нарушения добровольно. Большую часть средств Госэкоинспекции нужно взимать в судебном порядке, платя судебный сбор. А на его выплату не хватает финансирования.

"Для противодействия вырубке леса мало утвердить высокие штрафы. Необходимо обеспечивать неотвратимую ответственность нарушителя и возмещение им тех потерь, которые были нанесены окружающей среде. Поэтому прежде всего важно принять законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле", - заявил глава ГЭИ.

Он обратил внимание, что документ предусматривает отмену судебного сбора по делам о взыскании убытков, что позволит ГЭИ идти в последнюю инстанцию, чтобы заставить нарушителей отвечать перед законом.