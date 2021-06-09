Больших штрафов мало. В Госэкоинспекции рассказали, как противодействовать вырубке лесов

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что для противодействия вырубке леса одних лишь высоких штрафов мало. По его словам, вырубка - не единственное нарушение, из-за которого лесной фонд Украины несет потери.
По словам главы ГЭИ, среди наиболее частых нарушений в лесах, которые наносят значительный ущерб окружающей среде:
Малеваный подчеркнул, что лишь единичные предприятия платят убытки за указанные нарушения добровольно. Большую часть средств Госэкоинспекции нужно взимать в судебном порядке, платя судебный сбор. А на его выплату не хватает финансирования.
"Для противодействия вырубке леса мало утвердить высокие штрафы. Необходимо обеспечивать неотвратимую ответственность нарушителя и возмещение им тех потерь, которые были нанесены окружающей среде. Поэтому прежде всего важно принять законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле", - заявил глава ГЭИ.
Он обратил внимание, что документ предусматривает отмену судебного сбора по делам о взыскании убытков, что позволит ГЭИ идти в последнюю инстанцию, чтобы заставить нарушителей отвечать перед законом.
Напомним, Малеваный заявил, что почти 130 млн гривен убытков было рассчитано Госэкоинспекцией за ущерб лесному фонду за 5 месяцев этого года.
Как писало РБК-Украина, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.
Кроме того, президент предложил участникам Конгресса местных и региональных властей разбить в каждой общине новый парк.