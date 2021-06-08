В Госэкоинспекции назвали сумму ущерба лесам за почти полгода

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что почти 130 млн гривен убытков было рассчитано Госэкоинспекцией за ущерб лесному фонду. Ущерб нанесли за 5 месяцев этого года.

С января по май территориальные органы инспекции составили более 1,8 тысячи административных протоколов о нарушениях в лесах по всей стране. Чаще всего фиксировали вырубку без разрешительных документов и оценки влияния на окружающую среду; нарушение санитарных и противопожарных правил в лесах, порядка заготовки древесины; засорение леса.

"Каждую неделю мы фиксируем случаи масштабных вырубок в лесхозах, на территориях ПЗФ и в лесополосах... Сотни таких случаев остаются вне контроля ГЭИ, ведь осуществляются в труднодоступных районах, куда транспортные средства инспекторов не могут добраться", - пояснил Малеваный.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Госэкоинспекция планирует закупку квадрокоптеров. С их помощью ГЭИ сможет оперативно выявлять такие нарушения.