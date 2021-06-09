Високих штрафів замало. У Держекоінспекції розповіли, як протидіяти вирубці лісів

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що для протидії вирубці лісу самих лише високих штрафів замало. За його словами. Вирубка - не єдине порушення, через яке лісовий фонд України зазнає втрат.
Про це повідомляє урядовий портал.
За словами глави ДЕІ, серед найчастіших порушень у лісах, які завдають значних збитків довкіллю:
Мальований підкреслив, що лише одиничні підприємства сплачують збитки за вказані порушення добровільно. Більшу частину коштів Держекоінспекції потрібно стягувати у судовому порядку, сплачуючи судовий збір. А на його виплату не вистачає фінансування.
"Для протидії вирубкам лісу мало затвердити високі штрафи. Необхідно забезпечувати невідворотну відповідальність порушника та відшкодування ним тих втрат, які було завдано довкіллю. Тож перш за все важливо ухвалити законопроект №3091 "Про державний екологічний контроль", - заявив глава ДЕІ.
Він звернув увагу, що документ передбачає скасування судового збору у справах про стягнення збитків, що дозволить ДЕІ йти до останньої інстанції, аби змусити порушників відповідати перед законом.
Нагадаємо, Мальований заявив, що майже 130 мільйонів гривень збитків було розраховано Держекоінспекцією за шкоду лісовому фонду за 5 місяців цього року.
Як писало РБК-Україна, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. У рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.
Крім того, президент запропонував учасникам Конгресу місцевих і регіональних влад розбити в кожній громаді новий парк.