На большей части Украины сегодня сохранится дождливая погода

Фото: человек с зонтом (РБК-Украина)

Сегодня, 2 октября, в Украине сохранится дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +23 градуса.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Погода во всех областях

Дождливая погода ожидается в большинстве областей. Сухо будет только в Тернопольской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Днепровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Одесской областях.

На западе температура воздуха днем будет от +14 до +17 градусов, ночью +8+11. В центральных и северных областях прогнозируют +15+18 градусов днем и +9+12 ночью. На востоке днем +17+19, ночью +9+12 градусов. В южных областях температура будет колебаться от +18 до +23 днем, ночью +9+13.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня будет дождливо. Днем прогнозируют от +15 до +17, ночью +10+12 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков в октябре средняя месячная температура будет в пределах 6-12 градусов тепла. Во второй и третьей декадах ожидается переход температуры ниже 8 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что вчера в результате непогоды в Украине без света остались более 160 населенных пунктов в 9 областях.