На більшій частині України збережеться дощова погода

Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)

Сьогодні, 2 жовтня, в Україні збережеться дощова погода в більшості областей. Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +23 градуси.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Погода у всіх областях

Дощова погода очікується в більшості областей. Сухо буде тільки в Тернопільській, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Дніпровської, Запорізькій, Луганській, Донецькій та Одеській областях.

На заході температура повітря вдень буде від +14 до +17 градусів, вночі +8+11. У центральних і північних областях прогнозують +15+18 градусів, вдень +9+12 вночі. На сході вдень +17+19, вночі +9+12 градусів. У південних областях температура коливатиметься від +18 до +23 вдень, вночі +9+13.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні дощитиме. Вдень прогнозують від +15 до +17, вночі +10+12 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків у жовтні середня місячна температура буде в межах 6-12 градусів тепла. У другій і третій декадах очікується перехід температури нижче 8 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що вчора в результаті негоди в Україні без світла залишилися понад 160 населених пунктів у 9 областях.