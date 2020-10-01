В Украине из-за непогоды без света остались более 160 населенных пунктов

Фото: линия электропередач (РБК-Украина)

В Украине в результате непогоды без света остались 162 населенных пункта в 9 областях. Причиной стало срабатывание системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, обесточены населенные пункты в следующих областях: Луганская (52), Киевская (43), Черниговская (18), Кировоградская (15), Черкасская (13), Донецкая (10), Житомирская (5), Днепропетровская (3) и Сумская (3).

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Херсонской области в населенном пункте Великая Александровка прошел ураган. В результате без газа остались более 900 абонентов. Также почти 240 жилых домов, школа и здания "Херсонгаза" были повреждены.

Также сообщалось, что вчера в Украине прогнозировали сильные дожди и грозы на всей территории страны.

Отметим, сегодня в Украине ухудшилась погода во всех регионах. Во всех областях прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +21.