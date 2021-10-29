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Больше вреда, чем пользы: ВОЗ выступила против закрытия школ на фоне пандемии

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Пятница 29 октября 2021 16:00
Больше вреда, чем пользы: ВОЗ выступила против закрытия школ на фоне пандемии Фото: ВОЗ выступила против закрытия школ на фоне пандемии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге призвал не закрывать учебные заведения на фоне пандемии коронавируса. По его словам, от этого больше вреда, чем пользы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Повсеместное закрытие школ прошлого года, что нарушило право на образование миллионов детей, нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять те же ошибки", - отметил Клюге.

Взамен ВОЗ рекомендует:

  • соблюдать эпидемиологические меры в учебных заведениях;
  • сохранять социальную дистанцию;
  • придерживаться частого мытья рук;
  • не забывать о масках;
  • обеспечить надлежащую вентиляцию в классах.

"У нас есть более эффективные инструменты для преодоления этого всплеска, чем закрытие школ", - отметил Клюге.

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