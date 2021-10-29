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Більше шкоди, ніж користі: ВООЗ виступила проти закриття шкіл на тлі пандемії

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П'ятниця 29 жовтня 2021 16:00
Більше шкоди, ніж користі: ВООЗ виступила проти закриття шкіл на тлі пандемії Фото: ВООЗ виступила проти закриття шкіл на тлі пандемії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге закликав не закривати навчальні заклади на тлі пандемії коронавірусу. За його словами, від цього більше шкоди, ніж користі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"Повсюдне закриття шкіл минулого року, що порушило право на освіту мільйонів дітей, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати ті самі помилки", - відзначив Клюге.

Натомість ВООЗ рекомендує:

  • дотримуватися епідеміологічних заходів в навчальних закладах;
  • зберігати соціальну дистанцію;
  • дотримуватися частого миття рук;
  • не забувати про маски;
  • забезпечити належну вентиляцію в класах.

"У нас є більш ефективні інструменти для подолання цього сплеску, ніж закриття шкіл", - відзначив Клюге.

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