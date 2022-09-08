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Больше ста единиц техники и помещения: суд передал АРМА имущество граждан РФ

Фото: суд передал АРМА технику на сумму 800 млн гривен (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

По ходатайству прокуроров Обуховской окружной прокуратуры суд передал в управление АРМА сельхозтехнику и объекты недвижимости российской компании на сумму более 800 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В государственную собственность переданы арестованные ранее судом 74 единицы сельскохозяйственной техники, 90 автомобилей, офисное помещение и земельные участки, а также объекты недвижимости, принадлежащие собственникам предприятия – гражданам РФ.

По данным следствия, общество является частью холдинга российского предприятия. Оно занимается ввозом в Украину сельскохозяйственной техники и ее последующей реализацией.

Граждане РФ с использованием одного из предприятий разработали схему вывода активов компании в теневой сектор экономики. Через российское общество, акционером которого является собственник вышеуказанного предприятия, осуществлялся вывод активов украинского общества в РФ.

Ранее стало известно, что имущество нардепа, который сотрудничал с оккупантами в Херсонской области, передали в АРМА. Его приблизительная стоимость составляет 3 миллиона гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.

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