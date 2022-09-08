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Більше ста одиниць техніки та приміщення: суд передав АРМА майно громадян РФ

Фото: суд передав АРМА техніку на суму 800 млн гривень (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

За клопотанням прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд передав в управління АРМА сільгосптехніку та об'єкти нерухомості російської компанії на суму понад 800 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

У державну власність передані заарештовані раніше судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення та земельні ділянки, а також об'єкти нерухомості, що належать власникам підприємства – громадянам РФ.

За даними слідства, товариство є частиною холдингу російського підприємства. Воно займається ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки та її подальшою реалізацією.

Громадяни РФ з використанням одного з підприємств розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки. Через Російське товариство, акціонером якого є власник вищевказаного підприємства, здійснювався висновок активів українського товариства в РФ.

Раніше стало відомо, що майно нардепа, який співпрацював з окупантами в Херсонській області, передали в АРМА. Його приблизна вартість становить 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Володимира Путіна.

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