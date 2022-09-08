Більше ста одиниць техніки та приміщення: суд передав АРМА майно громадян РФ

За клопотанням прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд передав в управління АРМА сільгосптехніку та об'єкти нерухомості російської компанії на суму понад 800 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.