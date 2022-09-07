Имущество нардепа-коллаборанта на 3 миллиона гривен передали в АРМА
Имущество нардепа, который сотрудничал с оккупантами в Херсонской области, передали в АРМА. Его приблизительная стоимость составляет 3 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
В ОГП отмечают, что в АРМА передали доли корпоративных прав двух предприятий и автомобиль BMW X6, которые принадлежали нардепу-коллаборанту.
По данным следствия, он с 12 марта находился на территории временно оккупированной части Херсонской области и публично поддерживал представителей псевдовласти РФ.
При этом нардеп занял должность "заместителя главы правительства Херсонской области".
По информации ГБР, в АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.
Стоит заметить, что Ковалев был недавно застрелен в Железном порту Херсонской области.
Напомним, ранее часть имущества нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева уже передавали в управление АРМА. Общая сумма арестованного составила более 18,5 млн гривен.
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