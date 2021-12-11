Більше сотні танків, "Гради", міномети: в ОБСЄ розповіли про військову техніку окупантів

Окупанти на Донбасі розміщують танки, "Гради", міномети і гаубиці. Детальніше про військову техніку бойовиків розповіли в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 грудня.

ОБСЄ зафіксувала 9 реактивних систем залпового вогню і 24 буксирувані гаубиці, розміщені в порушення ліній відведення на полігонах в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 6 "Градів" бойовики розмістили на полігоні біля н.п. Міусинськ, ще 3 - на полігоні біля н. п. Мирне біля Луганська. На полігоні поблизу н. п. Бугаївка безпілотник ОБСЄ помітив 13 самохідних гаубиці "Гвоздика" і 11 буксируваних гаубиць "Жаба".

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила 129 танків, 42 гаубиці, 12 мінометів, 9 зенітних ракетних

комплексів та 6 протитанкових гармат на 5 полігонах у непідконтрольних

уряду районах Луганської області.

На полігоні біля Міусинська окупанти розмістили 10 гаубиць "Гвоздика", 12 гаубиць "Жаба", 19 танків (Т-64 -17 од.і Т-72 - 2 од.) 3 зенітних ракетних комплекси "Стріла".

На полігоні в районі Мирного безпілотник ОБСЄ помітив 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика"), 12 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба"), 6 протитанкових гармат ("Рапіра"), 12 мінометів (2Б11 "Сани"), 32 танки (Т-72 - 28 од.і Т-64 - 4 од.) 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла-10".

На полігоні поблизу н.п. Круглик окупанти розмістили 28 танків (Т-64 - 19 од. і Т-72 - 9 од.). На полігоні біля Бугаївки - 26 танків (Т-64 - 18 од.і Т-72 - 8 од.) і 5 зенітних ракетних комплексів "Стріла". На полігоні поблизу н.п. Шимшинівка окупанти розмістили 18 танків (Т-72).

Також у житловому районі Луганська патруль ОБСЄ помітив 4 бронетранспортери (типу БТР), які рухалися в колоні на захід.