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Все больше российских военных переходят с оружием в руках на сторону Украины, - разведка

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 01:53
Все больше российских военных переходят с оружием в руках на сторону Украины, - разведка Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Увеличивается количество случаев, когда российские военнослужащие не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и приходят на сторону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Все большее число российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении разведки.

Напомним, украинские военные освободили от российских оккупантов село Малиновка в Запорожской области. При этом оккупированными еще остаются Любимовка и Новозлатополь.

Мы также писали о том, что в Харьковской области оккупанты похищают детей для дальнейшего шантажа. У одного мужчины российские военные забрали двух сыновей, когда узнали, что он владеет оружием, которое собирал с мест боевых действий.

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