ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Все більше російських військових переходять зі зброєю в руках на сторону України, - розвідка

Новость на русском →
П'ятниця 25 березня 2022 01:53
Все більше російських військових переходять зі зброєю в руках на сторону України, - розвідка Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Збільшується кількість випадків, коли російські військовослужбовці не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й приходять на бік ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні розвідки.

Нагадаємо, українські військові звільнили від російських окупантів село Малинівка в Запорізькій області. При цьому окупованими ще залишаються Любимівка і Новозлатопіль.

Ми також писали про те, що в Харківській області окупанти викрадають дітей для подальшого шантажу. У одного чоловіка російські військові забрали двох синів, коли дізналися, що він володіє зброєю, яку збирав з місць бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні