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Больше половины жителей Германии не поддерживают эмбарго на нефть и газ из России, - опрос

Фото: немцы не поддерживают эмбарго на нефть и газ из РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Больше половины жителей Германии не поддерживают немедленное введение эмбарго на нефть и газ из России. Немцы опасаются трудностей с энергообеспечением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный по заказу Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Война в Украине, связанный с ней рост цен, особенно на мазут, газ и бензин, а также дискуссия о том, могут ли Германия и Европа обойтись без российского природного газа и нефти, подняли вопрос о том, как обстоят дела с энергоснабжением", - говорится в опросе.

Отмечается, что немцев опрашивали в марте текущего года. На вопрос о том, что в настоящее время вызывает у них серьезную озабоченность, 71 % ответили, что их сильно беспокоит повышение цен, а 62 % выразили обеспокоенность тем, что энергоснабжение может оказаться под угрозой.

В том же опросе 86% заявили, что опасаются трудностей с энергоснабжением в ближайшие несколько лет. В 2019 году этот показатель составлял 26%.

"Многие немцы тяжело обременены высокими ценами на энергоносители. С точки зрения войны в Украине это означает, что явное большинство отвергает полное энергетическое эмбарго", - приходит к выводу издание.

Напомним, Германия готова полностью отказаться от российской нефти и угля до конца 2022 года. Однако обойтись без газа из России Берлин пока не может.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина "Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России".

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