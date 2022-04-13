Більше половини жителів Німеччини не підтримують ембарго на нафту і газ з Росії, - опитування

"Війна в Україні, пов'язане з нею зростання цін, особливо на мазут, газ і бензин, А також дискусія про те, чи можуть Німеччина і Європа обійтися без російського природного газу і нафти, підняли питання про те, як йдуть справи з енергопостачанням", - йдеться в опитуванні.

Відзначається, що німців опитували в березні поточного року. На питання про те, що в цей час викликає у них серйозну заклопотаність, 71% відповіли, що їх сильно турбує підвищення цін, а 62% висловили стурбованість тим, що енергопостачання може опинитися під загрозою.

У тому ж опитуванні 86% заявили, що побоюються труднощів з енергопостачанням в найближчі кілька років. У 2019 році цей показник становив 26%.

"Багато німців важко обтяжені високими цінами на енергоносії. З точки зору війни в Україні це означає, що явна більшість відкидає повне енергетичне ембарго", - приходить до висновку видання.