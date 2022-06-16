Больше партнеров и оружия: Резников подвел итоги третьего "Рамштайна"

Он напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "вступили в клуб".

По итогам встречи будет поставлено больше вооружения Украине. Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие; вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии. И кое-что еще, сообщил министр.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории; Украина победит", - отметил Резников.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

Новый пакет включает дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17.

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