ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше не максимальный: в Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

Новина українською → Лондон, Четверг 25 февраля 2021 20:07
Больше не максимальный: в Британии понизили уровень угрозы от COVID-19 Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании понизило уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19. Угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) здоровья отступила.

Об этом сообщает Sky News.

Уровень угрозы был понижен с максимального пятого до четвертого.

Число новых случаев заражения и госпитализации, а также смертей "по-прежнему остается очень высоким", хотя и снижается уже больше месяца.

Великобритания находилась на 5 уровне с 1 января текущего года.

В совместном заявлении четыре главных медиков и национальный медицинский директор NHS England заявили, что согласились, что уровень должен быть снижен в соответствии с рекомендациями Общего центра биозащиты "и с учетом последних данных".

"Мы не должны питать иллюзий - уровень передачи, давление на больницы и смертность все еще очень высоки. Со временем вакцины будут большое влияние, и мы призываем всех делать прививки, когда они получат предложение", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.

Ранее сообщалось, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Великобритания Коронавирус
NEWS
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"