Больше не максимальный: в Британии понизили уровень угрозы от COVID-19
Правительство Великобритании понизило уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19. Угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) здоровья отступила.
Об этом сообщает Sky News.
Уровень угрозы был понижен с максимального пятого до четвертого.
Число новых случаев заражения и госпитализации, а также смертей "по-прежнему остается очень высоким", хотя и снижается уже больше месяца.
Великобритания находилась на 5 уровне с 1 января текущего года.
В совместном заявлении четыре главных медиков и национальный медицинский директор NHS England заявили, что согласились, что уровень должен быть снижен в соответствии с рекомендациями Общего центра биозащиты "и с учетом последних данных".
"Мы не должны питать иллюзий - уровень передачи, давление на больницы и смертность все еще очень высоки. Со временем вакцины будут большое влияние, и мы призываем всех делать прививки, когда они получат предложение", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.
Ранее сообщалось, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.