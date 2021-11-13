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Больше камер и "фантомы". В МВД рассказали, как будут бороться с нарушителями на дорогах

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Киев, Суббота 13 ноября 2021 00:55
Больше камер и "фантомы". В МВД рассказали, как будут бороться с нарушителями на дорогах Фото: в Украине не хватает 2 тысячи камер автофиксации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Украине не хватает более двух тысяч видеокамер для автомобильной фиксации. МВД изучает несколько вариантов закупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы нуждаемся в более 2000 камер (автофиксации - ред.) по территории Украины, чтобы эффект был показательным. Сейчас прорабатываем с несколькими компаниями варианты закупки этих камер, чтобы установить их в следующем году", - заявил он.

Монастырский также рассказал о развертывании на украинских дорогах автомобилей-"фантомов" для фиксации нарушений.

"Также в ближайшее время на улицы украинских городов будут выпущены автомобили-"фантомы". Без опознавательных знаков автомобиль будет ездить и фиксировать правонарушения", - рассказал Монастырский.

Напомним, с 5 ноября в Украине должны были заработать еще 18 комплексов автофиксации ПДД.

А с 1 ноября в стране начали действовать новые правила дорожного движения.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты обсуждают, что сегодня грозит Михаилу Саакашвили, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.

В студии - Вахтанг Кикабидзе, Денис Монастырский, Александр Данилюк, Христо Грозев и другие.

"Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".


А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.


А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.


Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.


Смотрите также, когда закончится война, какой должна быть украинская армия и с кем надо договариваться в рубрике "Они отвечают".

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