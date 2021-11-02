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В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: когда и список дорог

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Вторник 02 ноября 2021 19:40
В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: когда и список дорог Фото: в Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине установили еще 18 комплексов автофиксации ПДД. Они заработают уже с 5 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

На каких дорогах завтра заработают камеры

город Херсон:

  • ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
  • ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
  • ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;
  • Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.

город Одесса:

  • Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
  • Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
  • ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
  • Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
  • просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;
  • Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
  • просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;
  • просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;
  • ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.

город Хмельницкий:

  • Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;
  • ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
  • просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область:

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.
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