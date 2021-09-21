Больше 300 нарушений за выходные: в ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе

С вечера 17 сентября по вечер 19 сентября в Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 246 нарушений режима прекращения огня, в том числе 22 взрыва. При этом отмечается, что среди них зафиксирован 1 разрыв боеприпаса и 21 взрыв неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли вечером 17 сентября в районе Майорска. Также напряженной ситуация была в Широкино. В оккупированном Петровском слышали стрельбу из стрелкового оружия и взрывы.

В Луганской области в тот же период ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, включая 34 взрыва. При этом 1 взрыв заметили в воздухе и

33 взрыва - неопределенного происхождения.

Почти все нарушения произошли 19 сентября вблизи участка разведения в районе Золотого. В Золотом-4 и Золотом-5 наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения. А в оккупированном Первомайске наблюдатели слышали очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и многочисленные взрывы