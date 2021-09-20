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"Демонстрация силы и безнаказанности". Наев об обострении на Донбассе

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Донбасс, Понедельник 20 сентября 2021 09:58
"Демонстрация силы и безнаказанности". Наев об обострении на Донбассе Фото: командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Ситуация в районе проведения ООС с конца августа начала обостряться. Едва ли не впервые за последние несколько лет российско-оккупационные войска нанесли удары по городам вблизи линии разграничения - Авдеевке и Счастью, что выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Основная цель таких провокаций - это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны", - отметил Наев.

По его мнению, особое внимание уделяется искаженном освещению реальной обстановки в СМИ и обвинением высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения.

Напомним, за минувшие сутки, 19 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, ранение получил военнослужащий ВСУ.

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Российская Федерация Донбасс ООС
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