"Демонстрация силы и безнаказанности". Наев об обострении на Донбассе
Ситуация в районе проведения ООС с конца августа начала обостряться. Едва ли не впервые за последние несколько лет российско-оккупационные войска нанесли удары по городам вблизи линии разграничения - Авдеевке и Счастью, что выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны РФ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Основная цель таких провокаций - это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны", - отметил Наев.
По его мнению, особое внимание уделяется искаженном освещению реальной обстановки в СМИ и обвинением высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения.
Напомним, за минувшие сутки, 19 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, ранение получил военнослужащий ВСУ.